Мимо Земли пролетит 82-метровый астероид
В четверг, 15 декабря, вблизи Земли пролетит 82-метровый астероид со скоростью более 21 тыс. км в час
Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).
15 декабря астероид 2015 RN35 максимально приблизится к Земле на расстояние в 686 000 км. Он имеет размеры небоскреба – 270 метров.
HT Tech пишет, что скорость движения астероида составляет 21 276 км в час.
Сообщается, что этот астероид не считается потенциально опасным, несмотря на его максимальное расстояние от планеты Земля менее 7,5 млн километров.
Для определения "потенциально опасного" тело должно соответствовать этому параметру, а также его длина должна превышать 150 метров.
Кроме того, к нашей планете 13 декабря приблизятся еще несколько меньших астероидов, в том числе 2018 XU3, 2019 XQ1 и 2003 YS70.
- Напомним, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало , что 1 ноября мимо Земли пролетел астероид 2022 RM4.
- 6 декабря мимо Земли пролетел астероид, диаметр которого составлял около 21 метра.
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