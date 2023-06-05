Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Расстояние от него до Земли составит около 4,5 млн км, а скорость движения – 36 360 км в час.

Длина небесного объекта составляет около 61 метра.

Отметим, если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер больше 150 м, то в NASA считают его "потенциально опасным объектом". Однако 2023 KW2 не отвечает обоим критериям одновременно, поэтому не считается "потенциально опасным".

Справка: Астероид – небольшое небесное тело размером от нескольких метров до сотен километров, вращающееся кеплеровской орбитой вокруг Солнца. Меньшие небесные тела называют метеороидами (размеры от нескольких миллиметров до метров), а более крупные – карликовыми планетами (около тысячи километров). По определению, астероиды, в отличие от карликовых планет, имеют слишком низкую массу, чтобы достичь гидростатического равновесия и приобрести примерно шаровидную форму, поэтому обычно являются телами неправильной формы.

В настоящее время известно о существовании более 1,265 миллиона астероидов в Солнечной системе (на 7 февраля 2023 года), и ежемесячно добавляется несколько тысяч новых открытых объектов .