Мимо Земли пролетит 61-метровый астероид
Вблизи Земли во вторник, 6 июня, пролетит астероид 2023 KW2, говорят в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA)
Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).
Расстояние от него до Земли составит около 4,5 млн км, а скорость движения – 36 360 км в час.
Длина небесного объекта составляет около 61 метра.
Отметим, если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер больше 150 м, то в NASA считают его "потенциально опасным объектом". Однако 2023 KW2 не отвечает обоим критериям одновременно, поэтому не считается "потенциально опасным".
Справка: Астероид – небольшое небесное тело размером от нескольких метров до сотен километров, вращающееся кеплеровской орбитой вокруг Солнца. Меньшие небесные тела называют метеороидами (размеры от нескольких миллиметров до метров), а более крупные – карликовыми планетами (около тысячи километров). По определению, астероиды, в отличие от карликовых планет, имеют слишком низкую массу, чтобы достичь гидростатического равновесия и приобрести примерно шаровидную форму, поэтому обычно являются телами неправильной формы.
В настоящее время известно о существовании более 1,265 миллиона астероидов в Солнечной системе (на 7 февраля 2023 года), и ежемесячно добавляется несколько тысяч новых открытых объектов .
- После успешного запуска миссии для изучения Марса два года назад, космическое агентство ОАЭ планирует отправить корабль в пояс астероидов между Марсом и Юпитером, который считается одним из самых загадочных космических объектов Солнечной системы.
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