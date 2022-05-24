Мимо Земли через несколько дней пролетит огромный астероид
Астероид диаметром 1,8 км 27 мая пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 4 млн км, что почти в десять раз больше расстояния между Землей и Луной
Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на данные Центра изучения околоземных объектов.
Как отмечается, астероид в четыре раза превышает размер Эмпайр-стейт-билдинг и составляет в диаметре 1,8 км.
Хотя учитывая размеры объекта, NASA квалифицировало его как "потенциально опасный", волноваться не стоит: астероид 7335 пролетит мимо нашей планеты на расстоянии примерно 4 миллионов километров. Это почти в 10 раз больше среднего расстояния между Землей и Луной.
Такую квалификацию астероида агентство дало из-за того, что если его орбита пересекется с орбитой Земли, это может повлиять на нашу планету.
В NASA также говорят, что астероид 7335 – самый большой астероид, приближающийся к Земле в 2022 году.
Скорость движения этого камня составляет 76 тыс. км в час, то есть он в 20 раз быстрее шара. В следующий раз он будет пролетать мимо Земли в 2055 году, но ожидается, что тогда его траектория будет еще дальше от Земли – на расстоянии, в 70 раз превышающем расстояние от Земли до Луны.
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