Мимо Земли 6 января пролетит астероид величиной с автобус.

Об этом пишет Inverse.



NASA отмечает, что астероид достигает около 12,8 м длиной, что равно длине автобуса.



Расстояние от космического тела до Земли составит примерно 7,4 млн км – в 19 раз больше, чем между Землей и Луной.



В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованиям космоса предупредили, что размер астероида и его расстояние до Земли не угрожают планете.



2014 YE15 входит в группу астероидов класса Атон, вращающуюся вокруг Солнца между Землей и Меркурием.

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