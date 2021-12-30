Мимо Земли 6 января пролетит астероид величиной с автобус.
NASA сообщило, что 6 января к Земле приблизится астероид 2014 YE15
Об этом пишет Inverse.
NASA отмечает, что астероид достигает около 12,8 м длиной, что равно длине автобуса.
Расстояние от космического тела до Земли составит примерно 7,4 млн км – в 19 раз больше, чем между Землей и Луной.
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованиям космоса предупредили, что размер астероида и его расстояние до Земли не угрожают планете.
2014 YE15 входит в группу астероидов класса Атон, вращающуюся вокруг Солнца между Землей и Меркурием.
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