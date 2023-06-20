Об этом сообщает Tech Hindustan Times .

Астероид зафиксировал подразделение NASA по координации планетарной обороны (PDCO), которое отвечает за мониторинг неба и наблюдение за разными околоземными объектами.

Издание отмечает, что астероид протяженностью около 15 метров пролетит на расстоянии всего 686 тысяч километров от Земли и будет двигаться с опасной скоростью 36 980 км/ч.

Он принадлежит к группе астероидов Аполлона — многочисленной группы околоземных астероидов, названной в честь первого открытого ее представителя — астероида 1862 года Аполлон. Его открыл германский астроном Карл Вильгельм Райнмут в 1930-х.