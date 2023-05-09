Мимо Земли 12 мая пролетит небольшой астероид

Об этомсообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

По данным NASA, размер небесного объекта – около 76 метров.

Расстояние от него до Земли составит около 6,08 млн. км. Отмечается, что скорость движения астероида равна 32184 км в час.

Следует заметить, что если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер больше 150 м, то в NASA считают его "потенциально опасным объектом". Однако 2023 г. HT4 не соответствует обоим критериям одновременно, поэтому не считается "потенциально опасным".