Мимо Земли 12 мая пролетит небольшой астероид
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что вблизи Земли в пятницу, 12 мая, пролетит астероид 2023 HT4
Об этомсообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).
По данным NASA, размер небесного объекта – около 76 метров.
Расстояние от него до Земли составит около 6,08 млн. км. Отмечается, что скорость движения астероида равна 32184 км в час.
Следует заметить, что если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер больше 150 м, то в NASA считают его "потенциально опасным объектом". Однако 2023 г. HT4 не соответствует обоим критериям одновременно, поэтому не считается "потенциально опасным".
- Напомним, 15 декабря вблизи Земли пролетел 82-метровый астероид со скоростью более 21 тыс. км в час.
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