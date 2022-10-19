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OPINION

Милые друзья Путин и Берлускони

Игорь Гулик
19 октября, 2022 среда
20:07
Мнение

В политике Сильвио продолжил то, с чего начинал: он во многих моментах калькирует стиль маклера по недвижимости

Старый хитрый лис итальянской политики Сильвио Берлускони вернулся в парламент страны. И сразу отметился тем, что полностью в стиле популиста рассказал о "примирении" Апеннин с российским диктатором. Хотя особого обострения отношений Рима и Москвы и не было.

Итак, "Российские министры уже неоднократно говорили, что мы воюем с ними, потому что поставляем оружие и финансы в Украину. Я не могу лично высказать свое мнение, потому что если оно попадет в прессу, то это будет катастрофа, но я очень, очень, очень переживаю. Я немного возобновил отношения с президентом Путиным", – свидетельствует аудиозапись слов Берлускони, которую обнародовало агентство LaPresse.

"На мой день рождения он (Путин.Авт. ) прислал мне двадцать бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками Ламбруско и не менее милым письмом. Меня он объявил первым из пяти своих настоящих друзей", – добавил он.

Сказано это было в узком кругу единомышленников из Forza Italia – правой популистской партии, возглавляемой Берлускони, которая уже почти три десятка лет не сходит с политического окрестности Итальянской Республики, время от времени меняя статус руководящей на оппозиционный.

И, кажется, Берлускони разговорился не без соответствующей дозы алкоголя – того незаменимого фактора, который помогает ему налаживать отношения с кремлевским дедом.

Я когда-то писал, что для понимания стиля Берлускони как политика стоит посмотреть фильм режиссеров Паоло Соррентино и Тони Сервилло "Лоро". Там накрашеный лис, миллиардер, владелец телеканалов и футбольных клубов предстает во всей красе. Это главное – не в сценах валтасаровых пиров и вечеринок, которые так любит старый ловелас. Авторы фильма сумели уловить суть: в политике Сильвио продолжил то, с чего начинал: он во многих моментах калькирует стиль маклера по недвижимости, который любыми путями "продает" жилье (читай – идеи) для избирателей. Причем продает на грани фола. На Апеннинах вряд ли кто-нибудь возьмется посчитать точное число уголовных дел, возбужденных против Берлускони, но его неурядицы с законом всегда перекрывались харизмой, деньгами и медийным влиянием столба итальянской политики. Однажды, издеваясь над оппонентами, которые обвиняли его в экономическом профанстве, Сильвио бросил реплику: "Только подумайте, в Италии меня вытесняют на обочину, а между тем Владимир Путин сказал, что готов предоставить мне гражданство и назначить главой российского министерства экономики".

Милый друг из Кремля ответил по этому поводу (правда, не водкой): "Берлускони судят за то, что он живет с женщинами. Будь он гомосексуалистом, его бы пальцем никто не задел", — резюмировал он на одном из заседаний Валдайского клуба.

Откровенно говоря, мне кажется, что Сильвио был образцом для раннего Путина – в его фотосессиях с оголенным торсом, полетами со стерхами и в других экзотических случаях. С другой стороны, Берлускони, видимо, втайне лелеет мечту о всесильности кремлевского хозяина. Во всяком случае, несмотря на популистскую "легкость", ему не чужды авторитарные замашки, например итальянского дуче. "Конечно, правительство тех времен (диктатуры Бенито Муссолини.Авт.), опасаясь, что мощь Германии может повлечь за собой ее тотальную победу, решила, что лучше вступить в союз с гитлеровской Германией, чем противостоять ей", — заявил Берлускони в 2013 году. . – Расистские законы были самой большой ошибкой Муссолини как лидера, который во многих вещах поступал правильно».

Я не знаю, как поведет себя итальянский суперпопулист сейчас, но его видение ситуации войны России против Украины наталкивает на мысль, что эта траектория будет опасна. По крайней мере, его план, озвученный еще в мае, не вдохновляет оптимизм. "Мира нужно достичь как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна сделать предложение мира, пытаться убедить украинцев принять требования Путина", - сказал тогда Берлускони. И вот теперь – заявления о "примирении" из-за алкогольных подарков.

Есть, однако, значительные надежды на то, что похмелье окажется тяжелым.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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