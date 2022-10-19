Старый хитрый лис итальянской политики Сильвио Берлускони вернулся в парламент страны. И сразу отметился тем, что полностью в стиле популиста рассказал о "примирении" Апеннин с российским диктатором. Хотя особого обострения отношений Рима и Москвы и не было.

Итак, "Российские министры уже неоднократно говорили, что мы воюем с ними, потому что поставляем оружие и финансы в Украину. Я не могу лично высказать свое мнение, потому что если оно попадет в прессу, то это будет катастрофа, но я очень, очень, очень переживаю. Я немного возобновил отношения с президентом Путиным", – свидетельствует аудиозапись слов Берлускони, которую обнародовало агентство LaPresse.

"На мой день рождения он (Путин. – Авт. ) прислал мне двадцать бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками Ламбруско и не менее милым письмом. Меня он объявил первым из пяти своих настоящих друзей", – добавил он.

Сказано это было в узком кругу единомышленников из Forza Italia – правой популистской партии, возглавляемой Берлускони, которая уже почти три десятка лет не сходит с политического окрестности Итальянской Республики, время от времени меняя статус руководящей на оппозиционный.

И, кажется, Берлускони разговорился не без соответствующей дозы алкоголя – того незаменимого фактора, который помогает ему налаживать отношения с кремлевским дедом.

Я когда-то писал, что для понимания стиля Берлускони как политика стоит посмотреть фильм режиссеров Паоло Соррентино и Тони Сервилло "Лоро". Там накрашеный лис, миллиардер, владелец телеканалов и футбольных клубов предстает во всей красе. Это главное – не в сценах валтасаровых пиров и вечеринок, которые так любит старый ловелас. Авторы фильма сумели уловить суть: в политике Сильвио продолжил то, с чего начинал: он во многих моментах калькирует стиль маклера по недвижимости, который любыми путями "продает" жилье (читай – идеи) для избирателей. Причем продает на грани фола. На Апеннинах вряд ли кто-нибудь возьмется посчитать точное число уголовных дел, возбужденных против Берлускони, но его неурядицы с законом всегда перекрывались харизмой, деньгами и медийным влиянием столба итальянской политики. Однажды, издеваясь над оппонентами, которые обвиняли его в экономическом профанстве, Сильвио бросил реплику: "Только подумайте, в Италии меня вытесняют на обочину, а между тем Владимир Путин сказал, что готов предоставить мне гражданство и назначить главой российского министерства экономики".

Милый друг из Кремля ответил по этому поводу (правда, не водкой): "Берлускони судят за то, что он живет с женщинами. Будь он гомосексуалистом, его бы пальцем никто не задел", — резюмировал он на одном из заседаний Валдайского клуба.

Откровенно говоря, мне кажется, что Сильвио был образцом для раннего Путина – в его фотосессиях с оголенным торсом, полетами со стерхами и в других экзотических случаях. С другой стороны, Берлускони, видимо, втайне лелеет мечту о всесильности кремлевского хозяина. Во всяком случае, несмотря на популистскую "легкость", ему не чужды авторитарные замашки, например итальянского дуче. "Конечно, правительство тех времен (диктатуры Бенито Муссолини. – Авт.), опасаясь, что мощь Германии может повлечь за собой ее тотальную победу, решила, что лучше вступить в союз с гитлеровской Германией, чем противостоять ей", — заявил Берлускони в 2013 году. . – Расистские законы были самой большой ошибкой Муссолини как лидера, который во многих вещах поступал правильно».

Я не знаю, как поведет себя итальянский суперпопулист сейчас, но его видение ситуации войны России против Украины наталкивает на мысль, что эта траектория будет опасна. По крайней мере, его план, озвученный еще в мае, не вдохновляет оптимизм. "Мира нужно достичь как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна сделать предложение мира, пытаться убедить украинцев принять требования Путина", - сказал тогда Берлускони. И вот теперь – заявления о "примирении" из-за алкогольных подарков.

Есть, однако, значительные надежды на то, что похмелье окажется тяжелым.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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