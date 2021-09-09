Милованов посоветовал украинцам откладывать до 5% зарплаты на пенсию

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает ЭП .

Он заявил, что пенсионная реформа будет сделана.



В то же время из-за демографической проблемы это сделают не "за год, два или три", а за многие годы.

"Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать хоть 3-5%. Я призываю людей быть ответственными, если есть такая возможность накапливать для себя", - резюмировал Милованов.

