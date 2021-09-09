Милованов посоветовал украинцам откладывать до 5% зарплаты на пенсию
Советник председателя Офиса Президента Тимофей Милованов заявил, что украинцам нужно рассчитывать на себя и посоветовал откладывать 3-5% зарплаты на будущую пенсию
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает ЭП .
Он заявил, что пенсионная реформа будет сделана.
В то же время из-за демографической проблемы это сделают не "за год, два или три", а за многие годы.
"Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать хоть 3-5%. Я призываю людей быть ответственными, если есть такая возможность накапливать для себя", - резюмировал Милованов.
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