Милованов назвал причину драки с Данилюком
Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что бывший министр финансов и секретарь СНБО Александр Данилюк ударил его из-за недовольства результатами конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности
Об этом Милованов сообщил в facebook.
По его словам, Данилюк его ударил на своем дне рождения из-за того, что его кандидатура была отклонена на конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности.
"Вчера Александр Данилюк ударил меня. Что произошло, если забыть о фамилии? Кандидат на главу Бюро экономической безопасности пригласил к себе на день рождения главу конкурсной комиссии по отбору головы и ударил его. Почему? Потому что кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса" , - написал Милованов, который является главой конкурсной комиссии.
- Напомним, 30 июля Александр Данилюк ударил Тимофея Милованова на собственном дне рождения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное