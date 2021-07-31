Милованов назвал причину драки с Данилюком

Об этом Милованов сообщил в facebook.

По его словам, Данилюк его ударил на своем дне рождения из-за того, что его кандидатура была отклонена на конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности.

"Вчера Александр Данилюк ударил меня. Что произошло, если забыть о фамилии? Кандидат на главу Бюро экономической безопасности пригласил к себе на день рождения главу конкурсной комиссии по отбору головы и ударил его. Почему? Потому что кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса" , - написал Милованов, который является главой конкурсной комиссии.

Напомним, 30 июля Александр Данилюк ударил Тимофея Милованова на собственном дне рождения.

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