Об этом написал в твиттер спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Теперь Россия говорит, что Запад препятствует экспорту продовольствия. У них никогда не заканчиваются оправдания. Блокада Россией морских портов Украины подрывает глобальную продовольственную безопасность. Если украинское зерно не будет освобождено, миру угрожает голод. Миллионы людей стали заложниками грязных игр Москвы", - написал он.

Таким образом Николенко ответил на заявления Москвы, что РФ готова экспортировать десятки миллионов тонн зерна, если Запад прекратит блокирование поставок продовольствия, прозвучавших от пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.

Напомним, оккупанты доставляют краденое украинское зерно в частные российские порты Турции.

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