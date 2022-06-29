"Миллионы стали заложниками грязных игр Москвы": МИД Украины об упреках РФ в сторону Запада по экспорту продовольствия
Министерство иностранных дел Украины ответило на упреки российской стороны, якобы Запад блокирует экспорт продовольствия
Об этом написал в твиттер спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Теперь Россия говорит, что Запад препятствует экспорту продовольствия. У них никогда не заканчиваются оправдания. Блокада Россией морских портов Украины подрывает глобальную продовольственную безопасность. Если украинское зерно не будет освобождено, миру угрожает голод. Миллионы людей стали заложниками грязных игр Москвы", - написал он.
Таким образом Николенко ответил на заявления Москвы, что РФ готова экспортировать десятки миллионов тонн зерна, если Запад прекратит блокирование поставок продовольствия, прозвучавших от пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.
- Напомним, оккупанты доставляют краденое украинское зерно в частные российские порты Турции.
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