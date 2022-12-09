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"Миллионы людей страдают каждый день": В ООН забили тревогу из-за гуманитарной катастрофы в Украине

9 декабря, 2022 пятница
14:17
Мир

Глава ООН по правам человека Волкер Турк заявил о гуманитарной катастрофе в Украине, вызванной вооруженной агрессией России

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Женеве, передает CNN .

Турк отметил, что 17,7 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, 9,3 млн человек нуждаются в помощи с продовольствием и средствами к существованию. По его словам, зарегистрировано 7,4 млн. беженцев и 6,5 млн. внутренне перемещенных лиц.

Глава ООН подчеркнул, что украинцы страдают от холода из-за разрушения энергетической инфраструктуры.

"Энергетический сектор сильно пострадал, система отопления, электросеть. Есть люди, которые живут при минусовой температуре без отопления и без электричества. Есть эти отключения, поэтому вы можете себе представить, что это миллионы людей, страдающих этим ежедневно", - сказал он. 

  • 9 декабря на территории Киева, а также Киевской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей продолжаются экстренные отключения электроэнергии.
  • Операторы связи в Украине работают над созданием резерва минимум на 3 суток на случай критических перебоев с электроснабжением. Радио и телевидение также будут иметь возможность работать не менее 3 суток.
  • Мэр Киева Виталий Кличко ранее рассказывал , что если в городе полностью исчезнет вода, тепло и свет из-за обстрелов РФ, часть населения будет вынуждена эвакуироваться, поскольку жить в домах будет невозможно из-за температуры.

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