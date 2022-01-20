Миллионы беженцев и много крови, - Резников о "катастрофических" последствиях нападения РФ на Украину

Об этом пишет BBC.



"И да, это будет катастрофа не только для Украины, это будет катастрофа для Европы, поскольку, вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей", - отметил Алексей Резников.



Он добавил, что вторжение в Украину будет "очень и очень тяжелым для россиян".



Кроме того, глава Минобороны посоветовал дипломатам ведущих стран мира, пытающихся отвлечь войну путем переговоров, донести до властей РФ цену вторжения в Украину.



"Я бы сказал, что основной месседж таков – давайте покажем Кремлю, что вы серьезно понимаете все угрозы и можете сделать это нападение очень дорогим для них. Можно начать с санкций прямо сейчас – до, а не после", - отметил Алексей Резников.



На вопрос, не воспримет ли Украина как предательство, если этого не будет, он заявил, что "будет слишком поздно, потому что будет много крови, будут беженцы, это катастрофа для Европы".



"Ведь эта война не только на Востоке Украины. Она идет на восток Европы. Я говорю это абсолютно серьезно", - подытожил министр.

Напомним, Алексей Резников призвал Запад ввести новые санкции против РФ до новой возможной агрессии.

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