Миллионная взятка заместителю главы Харьковского облсовета: фигуранты вышли из СИЗО под залог
За заместителя главы Харьковского областного совета, подозреваемого в получении взятки суммой 1 млн 50 тыс. грн, внесли 4,75 млн грн залога
Об этом заявила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии Укринформу .
"За подозреваемого внесли залог", - отметила Постолюк.
Пресс-секретарь САП заявила, что за адвоката-пособника залог внесли 27 июля - она составляет 713 700 грн.
- 22 июля детективами Национального антикоррупционного борю задержан заместитель главы Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката на получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. грн.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения фигурантам.
- 24 июля ВАКС арестовал заместителя главы Харьковского облсовета с залогом 4,75 млн грн.
- 26 июля суд арестовал пособника заместителя главы Харьковского облсовета.
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