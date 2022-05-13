Миллионер из Ливерпуля поможет организовать бесплатный перелет в Британию для 10 тыс. беженцев из Украины
Стив Морган, уроженец Ливерпуля, поможет добраться украинским беженцам из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в Великобританию
Об этом пишет Liverpool Echo .
Через свой благотворительный фонд Морган сотрудничает с авиакомпанией Wizz Air и тремя другими некоммерческими организациями – Choose Love, The Shapiro Foundation и Ukraine Sponsorship Pathway UK (USPUK).
"Это фантастически, что мы можем сыграть ключевую роль в помощи 10 000 украинцев, оставшихся опустошенными из-за войны. Работая с нашими партнерами, это отличный пример того, как мы можем изменить ситуацию", - сказал он.
В марте мужчина говорил, что оплатить расходы на доставку 1000 украинских беженцев в Великобританию.
"У нас было много дискуссий за кулисами, но с точки зрения логистики наши первоначальные идеи оказались чрезвычайно сложными, а украинский народ нуждается в немедленной помощи. В партнерстве с Wizz Air, Choose Love, The Shapiro Foundation и USPUK мы можем предложить немедленную помощь на местах", - добавил он.
- Авиакомпания Wizz Air предлагает бесплатные билеты, чтобы помочь беженцам из Украины добраться до Британии по программе "Дом для Украины". Билеты будут доступны в течение месяца (с 14 мая по 15 июня).
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