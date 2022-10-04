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Миллион за полчаса. Украинцы скинулись "на учебник по истории для Илона Маска"

4 октября, 2022 вторник
00:50
Общество

Украинцы откликнулись на призыв волонтеров Сергея Притулы и Игоря Лаченкова собрать деньги "на учебник по истории Украины для Илона Маска" – после того, как он опубликовал серию провокационных твитов. Собранные средства потратят для нужд ВСУ

Призыв "купить учебник" волонтеры опубликовали в твиттере.

"Этот день настал – покупаем учебник истории для Илона Маска. Хотя лучше соберем средства и купим для ВСУ все необходимое, чтобы поддержать контрнаступление и освобождение украинских территорий. Присоединяйтесь!" – отметил Игорь Лаченков.

Сергей Притула также призвал приобщаться к сбору денег, заметив при этом, что знания по истории "никогда не поздно наверстать", а деньги, которые останутся после покупки учебника, потратят на помощь военным.

Впоследствии Притула добавил, что всего за 30 минут украинцы задонатили миллион гривен. Чуть больше чем через час на счету было уже более 1,7 млн грн.

  • Вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях и отдать России Крым. В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю.

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