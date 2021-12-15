"Миллиарды в пропаганду Зеленского": Княжицкий заявил, что госканалы "Дом" и "Рада" превращают в однопартийные рупоры "слуг"

Об этом Княжицкий написал в Facebook.



"Миллиарды на государственные телеканалы ради пропаганды себя начинают тратить власти Зеленского. Канал иновещания "Дом" и канал, который транслирует сессию Рады, превращают в однопартийные рупоры "слуг", где будут работать пророссийские в прошлом пропагандисты, чтобы хоть немного уберечь Зеленского у власти". каналов кабельными сетями делают обязательным", – написал Княжицкий.



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Нардеп подчеркнул, что государственное телевидение не присуще демократическим странам.



"Ни в какой демократии государственных каналов нет. Граждане смотрят независимое общественное вещание и свободное коммерческое телевидение. Это называется дуальной системой. Парламентские каналы просто транслируют заседания в некоторых кабельных сетях, а каналы иновещания создаются для пропаганды достижений государства за рубежом и не распространяются в самой стране. А наш коллективный Гоги с русским паспортом, без образования, не знающий государственного языка, наш коллективный Шариков держится за власть зубами и хочет здесь авторитаризм строить за средства граждан. вы..."