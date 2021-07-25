Миллиардеров Безоса и Брэнсона отказались признавать астронавтами

Об этом сообщает BBC .

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) года уточнило критерии присвоения звания астронавта и получения нагрудного знака отличия за участие в космических миссиях. Миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон такого звания не получат.

Правила были изменены в день полета в космос основателя компании Amazon Джеффа Безоса на корабле New Shepard.

Согласно новым нормам, астронавтом отныне может считаться лишь тот, кто входит в состав экипажа и вносит существенный вклад в обеспечение безопасности полета. При этом данная формулировка никак не объясняется, поэтому FAA может по своему усмотрению решать, кто считается астронавтом.

Ранее нагрудный знак "Крылья астронавта" можно было получить за участие в коммерческой космической миссии. Однако теперь космические туристы после участия в космическом полете не смогут автоматически претендовать на нее.

В США присваивать звание астронавта могут FAA, NASA и вооруженные силы.

Согласно правилам, которые действовали еще до внесения изменений и продолжают действовать сейчас, космическим может считаться только полет, который проходит на расстоянии не менее 80 км от поверхности Земли. Поэтому Брэнсон и Безос теоретически могли претендовать на получение звания астронавтов.

Напомним, 11 июля компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Galactic осуществила космический полет с полным экипажем, в том числе с самим Брэнсоном на борту. Аппарат Брэнсона поднялся на высоту до 90 км.

20 июля основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос полетел в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin.

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