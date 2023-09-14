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Миллиардер с украинскими корнями: назначили спецпредставительницу США по экономическому восстановлению Украины

14 сентября, 2023 четверг
21:00
Экономика

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о назначении бывшего министра по торговле Пенни Прицкер на должность специального представителя по экономическому восстановлению Украины

Об этом говорится в заявлении президента США, обнародованном на сайте Белого дома.

Байден подчеркнул, что Прицкер является опытным лицом на государственной службе, ранее занимавшей должность министра торговли США, и является лидером, способным добиваться трансформационных изменений. Кроме того, у Прицкер "глубокие родственные связи с Украиной".

Сотрудничая в тесном взаимодействии с украинским правительством, нашими союзниками и партнерами, международными финансовыми институтами и частным сектором, она будет направлять усилия Соединенных Штатов для помощи по восстановлению украинской экономики. Это включает мобилизацию государственных и частных инвестиций, формирование приоритетов доноров, и работу по открытию рынков. экспорта и бизнес-предприятий, закрытых из-за жестоких российских атак и разрушений", - подчеркнул Байден.

Как отметил Байден, Прицкер в должности спецпредставителя США также будет сотрудничать с другими международными партнерами Украины, в том числе через координационную платформу "Большой семерки", чтобы обеспечить, чтобы международные усилия были взаимодополняющими, а также чтобы поощрить международных партнеров продолжать наращивать их усилия для поддержки немедленных экономических потребностей по восстановлению Украины.

Прицкер должна помочь украинскому правительству провести необходимые реформы для укрепления экономики. Она будет сотрудничать с Украиной, чтобы обеспечить помощь тогда, когда будет начат процесс восстановления Украины, чтобы Украина стала сильнее.

Чем известна Пенни Прицкер

Пенни Сью Прицкер родилась в 1959 году в Чикаго, но родом из украинской семьи, которая эмигрировала из села Большие Прицки Киевской области. Американская миллиардерша, хозяйственница, предпринимательница, общественный деятель и филантроп, министр торговли США (с 26 июня 2013 года до 20 января 2017 года) в правительстве Барака Обамы. Является основательницей PSP Capital Partners и Pritzker Realty Group, а также соучредительницей Artemis Real Estate Partners. Пенни Прицкер принадлежит к одному из богатейших семейств США, которому принадлежит сеть отелей Hyatt.

В 2012 году журнал "Чикаго" назвал ее одним из 100 самых влиятельных жителей Чикаго. В 2011 году Forbes назвал ее 263-м самым богатым человеком в США (собственный капитал — 1 851 100 000 долларов США), и 651-м богатым человеком в мире. 2009 Forbes назвал Прицкер одной из 100 самых влиятельных женщин в мире.

США
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