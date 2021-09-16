Миллиардер и трое компаньонов: SpaceX отправила в космос свою первую туристическую миссию Inspiration4
Компания Илона Маска SpaceX отправила в космос свою первую туристическую миссию Inspiration4, в состав которой вошли миллиардер Джаред Иссакман, а также приглашенные им медработник Хейли Арсено, геолог Сиан Проктор и ветеран ВВС США Крис Семброски
Об этом сообщает в Twitter компания SpaceX.
Капсулу Dragon вывела на орбите ракета-носитель Falcon-9, которая стартовала с Космического центра Кеннеди во Флориде. Полет осуществляется на высоте 575 км. Астронавты-любители тренировались для полета в течение полугода.
Миссия должна провести на орбите три дня. Астронавты будут кружить вокруг планеты, стыковка с МКС или другими объектами не предумотрена. Во время полета астронавты проводят в капсуле научные эксперименты.
Для наблюдения за планетой и окружающей средой в капсуле есть большое окно.
Inspiration4 называют первой в истории исключительно туристической миссией, которая состоит только из гражданских. Джаред Иссакман, который оплатил миссию, заработал состояние на создании систем для обработки платежей. Разделить полет он решил с людьми, чьи истории его вдохновили.
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