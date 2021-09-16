Миллиардер и трое компаньонов: SpaceX отправила в космос свою первую туристическую миссию Inspiration4

Об этом сообщает в Twitter компания SpaceX.



Капсулу Dragon вывела на орбите ракета-носитель Falcon-9, которая стартовала с Космического центра Кеннеди во Флориде. Полет осуществляется на высоте 575 км. Астронавты-любители тренировались для полета в течение полугода.



Миссия должна провести на орбите три дня. Астронавты будут кружить вокруг планеты, стыковка с МКС или другими объектами не предумотрена. Во время полета астронавты проводят в капсуле научные эксперименты.



Для наблюдения за планетой и окружающей средой в капсуле есть большое окно.



Inspiration4 называют первой в истории исключительно туристической миссией, которая состоит только из гражданских. Джаред Иссакман, который оплатил миссию, заработал состояние на создании систем для обработки платежей. Разделить полет он решил с людьми, чьи истории его вдохновили.

Напомним, 11 июля компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Galactic осуществила космический полет с полным экипажем, в том числе с самим Брэнсоном на борту. Аппарат Брэнсона поднялся на высоту до 90 км.

20 июля основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос полетел в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin.

Федеральное управление гражданской авиации США отказалось признавать астронавтами Безоса и Брэнсона, совершивших суборбитальные космические полеты.