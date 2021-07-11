Миллиардер Брэнсон отправляется в космос

Об этом передает Еспресо.TV .

"Я всегда был мечтателем. Моя мама учила меня никогда не сдаваться и тянуться к звездам. 11 июля пора воплотить эту мечту в реальность на борту Unity-22", - написал Брэнсон в своем твиттере.



Старт полета запланирован на 16:00, но его могут перенести из-за погодных условий.

Согласно плану корабль отделится от носителя на высоте 16 километров и проведет в полете около двух часов.

Брэнсон станет одним из пассажиров корабля. Кроме него и двух пилотов, на борту корабля SpaceShip Unity 22 будут находиться и другие сотрудники Virgin Galactic.

Две недели назад Virgin Galactic получила американскую лицензию на коммерческие космические полеты.



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