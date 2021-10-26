Миллиардер Безос строит орбитальную станцию для исследователей, бизнесменов и туристов
Космическую станцию "Орбитальный риф" планируется запустить между 2025 и 2030 годами на низкой орбите
Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin и Sierra Space строят собственную космическую станцию, которая будет использоваться, в частности, в коммерческих целях.
Как сообщает Deutsche Welle, станция под названием "Орбитальный риф" (Orbital Reef) будет располагаться на низкой околоземной орбите. Ввести ее в эксплуатацию планируется между 2025 и 2030 годами.
Орбитальный риф будет функционировать как многофункциональный бизнес-парк для исследователей, бизнесменов, туристов и других клиентов компании. Воспользоваться его услугами смогут, например те, кто снимает фильм во время микрогравитации, намерен открыть космическую гостиницу или проводить научные исследования, связанные с космосом.
"Орбитальный риф" будет почти таким же большим, как Международная космическая станция, и сможет вместить около 10 человек.
Blue Origin работает над своей космической станцией уже как минимум год.
В сентябре 2020 года телеканал CNBC сообщал, что компания открыла набор на вакансию "руководителя разработки орбитальной среды".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.3
Покупка 26.3Продажа 26.55
-
EUR
Покупка 30.43Продажа 30.82
- Актуальное
- Важное