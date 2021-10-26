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Главная Миллиардер Безос строит орбитальную станцию для исследователей, бизнесменов и туристов

Миллиардер Безос строит орбитальную станцию для исследователей, бизнесменов и туристов

26 октября, 2021 вторник
08:09
Blue Origin

Космическую станцию "Орбитальный риф" планируется запустить между 2025 и 2030 годами на низкой орбите

Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin и Sierra Space строят собственную космическую станцию, которая будет использоваться, в частности, в коммерческих целях.

Как сообщает Deutsche Welle, станция под названием "Орбитальный риф" (Orbital Reef) будет располагаться на низкой околоземной орбите. Ввести ее в эксплуатацию планируется между 2025 и 2030 годами.

Орбитальный риф будет функционировать как многофункциональный бизнес-парк для исследователей, бизнесменов, туристов и других клиентов компании. Воспользоваться его услугами смогут, например те, кто снимает фильм во время микрогравитации, намерен открыть космическую гостиницу или проводить научные исследования, связанные с космосом.

"Орбитальный риф" будет почти таким же большим, как Международная космическая станция, и сможет вместить около 10 человек.

Blue Origin работает над своей космической станцией уже как минимум год.

В сентябре 2020 года телеканал CNBC сообщал, что компания открыла набор на вакансию "руководителя разработки орбитальной среды".

Мир
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