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Милли: "Цели, поставленные руководством Украины, будут достигнуты"

15 мартa, 2023 среда
21:20
война с Россией

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли подчеркнул, что во время встречи обсудили цели украинского руководства и они будут достигнуты

Об этом во время пресс-конференции после "Рамштайн-10" заявил Марк Милли.

"Сейчас есть очень большие усилия для того, чтобы нарастить военный потенциал Украины в рамках вооружения, а также благодаря обучению украинских солдат, чтоб они могли себя оборонять. Также мы позволяем украинскому лидерству понимать, что те цели, которые они перед собой поставили, будут достигнуты", - подчеркнул глава Объединенного комитета начальников штабов США.

Милли заявил, что США будут продолжать помогать нашей стране в войне против РФ.

"Благодарим министра обороны Украины господина Резникова, также и генерала Залужного. Мы поддерживали и продолжаем поддерживать Украину в борьбе за свободу. Спасибо всем руководителям оборонных ведомств из более 50 стран, которые сегодня присоединились к нашей встрече, которые оказывают критическую помощь Украине. Каждая страна дает то, что она может, чтоб Украина имела все необходимое для противостояния в этом неспровоцированном конфликте", - добавил Милли.

Глава Объединенного комитета подтвердил, что Россия в агрессивной войне открыто нарушает все нормы европейского права.

"Мы видим, что война длится уже более 8 лет. Это впервые такого рода и такого масштаба война на европейском континенте от Второй мировой войны. И потому НАТО, страны Европейского Союза в объединении и устойчиво противостоят российской агрессии. Россия остается в изоляции. Мы видим, что их военные запасы уменьшаются, что их солдаты немотивированы, необучены и лидерство не проявляет себя", - сказал председатель.

Милли утвердил: "Свободные люди не будут терпеть тиранию. Украинцы борются, они вдохновляют своей храбростью и заручились нашей поддержкой, поддержкой США и международного европейского сообщества. Украина борется за европейские ценности".

Напомним, десятая встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") стартовала в онлайн-формате в среду, 15 марта.

  • В преддверии предстоящей встречи в формате "Рамштайн" Резников пообщался по телефону с главой Пентагоном Ллойдом Остином. Министр сообщил, что обменялся с американским коллегой "мнениями о нашем сотрудничестве и пути к победе".
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что итоги сегодняшнего заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" внушают оптимизм.
Мир
США
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