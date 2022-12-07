Об этом сообщает Reuters .

Отмечают, что изучение этого вопроса поможет военным убедиться, что Пентагон правильно рассчитал количество оружия, которое может понадобиться в будущих операциях или в случае возможных конфликтов.

"Мы проводим анализ, чтобы убедиться, что наши планы на случай чрезвычайных ситуаций, которых у нас есть несколько по всему миру на разных театрах, составлены правильно с учетом правильных оценок и реалий", - сказал Милли.

Он также добавил, что при необходимости военное руководство Штатов будет обращаться к изготовителям оружия для пополнения арсенала. Это будет сделано для того чтобы убедиться в наличии необходимого вида и уровня запасов.

4 декабря США заявили, что Россия слишком быстро использует свои боеприпасы и не может самостоятельно изготовить их для пополнения запасов.