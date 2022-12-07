Милли: США следят за количеством использованных РФ боеприпасов, чтобы убедиться в правильности своих оценок
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Штаты изучают, сколько Россия использовала боеприпасы в войне против Украины
Об этом сообщает Reuters .
Отмечают, что изучение этого вопроса поможет военным убедиться, что Пентагон правильно рассчитал количество оружия, которое может понадобиться в будущих операциях или в случае возможных конфликтов.
"Мы проводим анализ, чтобы убедиться, что наши планы на случай чрезвычайных ситуаций, которых у нас есть несколько по всему миру на разных театрах, составлены правильно с учетом правильных оценок и реалий", - сказал Милли.
Он также добавил, что при необходимости военное руководство Штатов будет обращаться к изготовителям оружия для пополнения арсенала. Это будет сделано для того чтобы убедиться в наличии необходимого вида и уровня запасов.
- 4 декабря США заявили, что Россия слишком быстро использует свои боеприпасы и не может самостоятельно изготовить их для пополнения запасов.
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