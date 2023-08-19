Милли рассказал, какой видит победу в войне с РФ для Украины и Запада
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли объяснил, какой видит победу в войне с РФ для Украины и Запада
Об этом Милли сказал в интервью The Washington Post .
Таким образом, американский генерал ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с РФ.
"Все зависит от того, что вы понимаете под словом "победить". Для Украины это экзистенциальная стычка. Это борьба за выживание. А для Европы, мира и Соединенных Штатов, главное — это правила. Путин пошел в лобовую атаку на правила международного порядка, которые существовали восемь десятилетий, с конца Второй мировой войны", - отметил Милли.
Он подчеркнул, что для победы над РФ понадобится много усилий и времени.
"Если конечная цель - Украина как свободная, независимая, суверенная страна с территорией, остающейся в неприкосновенности, то для достижения этой цели понадобится существенный уровень усилий. Эта идущая война — это долгая, очень сложная война с большим количеством жертв. Этих целей можно достичь военным путем. На это уйдет много времени. Но можно, наверное, достичь их и какими-то дипломатическими методами", - убежден Милли.
Марк Милли занимает должность главы Объединенного комитета начальников штабов США с 2019 года. Осенью его на этом посту заменит Чарльз Браун .
- 1 апреля Марк Милли заявил , что победа Украины в войне против России в 2023 году маловероятна, хотя и не сказал, что "этого нельзя сделать".
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