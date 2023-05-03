Милли: главное - не дать РФ и Китаю сблизиться в военном плане

Об этом он сказал в интервью Foreign Affairs .

Генерал объяснил, что сейчас есть конкуренция между тремя крупными государствами – США, Китаем и Россией. По его словам, хотя все три имеют значительные ядерные арсеналы, у США самый мощный, и поэтому не в интересах страны, чтобы Китай и РФ создали союз.

"Соединенные Штаты являются самыми мощными по любым показателям. Но, стоит отметить, что Россия и Китай также достаточно мощны. Поэтому не в интересах США, чтобы Россия и Китай создали стратегический военный альянс, и мы должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло", - говорит он.

Он отметил, что следует быть осторожными, и не дать этим двум странам создать геостратегический альянс, чтобы избежать конфликта между тремя государствами.

"Мы должны помнить и быть осторожными: не стоит сближать Китай и Россию в военном смысле. Будут и другие отношения между странами, поэтому здесь проблема не в конкуренции. Дело в конфликтах и войнах. Поэтому мы хотим убедиться, что Россия и Китай не образуют некий геостратегический, политический, военный альянс против Соединенных Штатов", - сказал Милли.