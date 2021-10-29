Military ID: в "Дии" появится возможность регистрации призывников, военнообязанных и резервистов
Правительство работает над внедрением в "Дии" возможности регистрации призывников, военнообязанных и резервистов
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Согласно сообщению, министр обороны Андрей Таран анонсировал предоставление на портале "Дия" электронных услуг гражданам по выполнению ими воинского долга. Речь идет, в частности, об информации, содержащейся о них в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
По словам Тарана, реализация проекта запланирована в течение 2022-2023 годов.
"Уже заложены основы для цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military_ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестра — будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека", - цитирует пресс-служба слова Тарана.
Отмечается, что Минобороны работает над тем, чтобы граждане получали в "Дии" все данные о себе в электронном виде, без посещения учреждения. В частности, ожидается, что в онлайн-режиме, например, можно будет изменить регистрацию места жительства или увидеть информацию о включении лица в реестр - номер аккаунта в нем и т.д.
В пресс-службе отметили, что правительство разрабатывает приказ, который будет определять порядок обмена информацией между порталом "Дия" и реестром. Также оборонное ведомство начало интеграционные процессы с другими государственными реестрами.
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