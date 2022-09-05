Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"У них не было общения с представителями Энергоатома, с персоналом ЗАЭС. Персонал станции находится под жестким давлением. Мы знаем о пытках в Энергодаре. Милитарное присутствие РФ не позволяет работать находящемуся под давлением персоналу", - отметил Оржель.

По его словам, данная ситуация не обеспечивает безопасность эксплуатации ядерной установки.

"Есть факт, что в машинных залах ЗАЭС стоит военная техника РФ, но миссия МАГАТЭ этого не увидела или им этого не показали", - подчеркнул Оржель.

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась 1 сентября. Гросси назвал ее "технической".

По словам президента Зеленского, оккупанты пытались превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по ЗАЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, 6 сентября, отчитается перед Советом Безопасности ООН о визите миссии Агентства на Запорожскую АЭС.

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