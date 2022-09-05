Милитарное присутствие РФ не позволяет работать находящемуся под давлением персонала ЗАЭС - экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Оржель
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины (2019-2020 гг.) Алексей Оржель считает, что у миссии МАГАТЭ нет мандата оценки милитарной составляющей на ЗАЭС
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"У них не было общения с представителями Энергоатома, с персоналом ЗАЭС. Персонал станции находится под жестким давлением. Мы знаем о пытках в Энергодаре. Милитарное присутствие РФ не позволяет работать находящемуся под давлением персоналу", - отметил Оржель.
По его словам, данная ситуация не обеспечивает безопасность эксплуатации ядерной установки.
"Есть факт, что в машинных залах ЗАЭС стоит военная техника РФ, но миссия МАГАТЭ этого не увидела или им этого не показали", - подчеркнул Оржель.
- Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась 1 сентября. Гросси назвал ее "технической".
- По словам президента Зеленского, оккупанты пытались превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по ЗАЭС.
- Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, 6 сентября, отчитается перед Советом Безопасности ООН о визите миссии Агентства на Запорожскую АЭС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.26
- Актуальное
- Важное