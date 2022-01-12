Милитаризация сознания детей, воспитание имперского мышления: в Украину не пустили книги с символикой силовиков РФ и коммунистов

Об этом информирует пресс-служба Госкомтелерадио.



"Отказ дан на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции о том, что ее следует считать таковой, которая не разрешена к распространению на территории Украины. Детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" "Стихи про машины малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2-3 года)" рассчитаны на самых маленьких читателей", - говорится в сообщении.



В Комитете объяснили, что книги содержат символику страны-агрессора, ее силовых и военных структур, символику коммунистического режима.



Специалисты назвали эту литературу ярким примером российской пропаганды, призванной милитаризовать детское сознание, воспитывать имперское мышление, лояльное и одобрительное отношение к войнам и конфликтам, которые развязывает Россия против других стран мира.

Напомним, ранее в Украину не разрешили ввезти из РФ пять детских книг, воспевавших российскую армию.

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