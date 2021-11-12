Милевский сходил на футбольное шоу в Россию и разнес их сборную. Видео
Культовый нападающий Артем Милевский считает, что сборная Украины по футболу сильнее России
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Милевский сходил на YouTube-канал российских журналистов "Коммент.Шоу" и раскритиковал их местный футбол. Сказал, что сборная Украины сильнее.
"Сборная Украины вас закроет. Имею в виду в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее и знают, что делают. То, что я увидел в исполнении российских игроков в последних матчах - это немного другое. Если бы позволили играть в одной группе - вот это было бы!" - сказал Артем Милевский.
Последним клубом 36-летнего Артема Милевского был "Минай". После завершения прошедшего сезона он стал свободным агентом, но так и не смог найти новую команду.
Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 по 2013 год выступал за киевское "Динамо". Также играл за хорватские "Хайдук" и "Сплит", российский "Тосно", румынскую "Конкордию", венгерскую "Кишварду", турецкий "Газиантепспор" и белорусское "Динамо" из Бреста.
За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.
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