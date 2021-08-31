Милевский решил завершить карьеру

Об этом сообщает YouTube-канал "ТаТоТаке".

Последним клубом 36-летнего Милевского был "Минай". После завершения прошлого сезона он стал свободным агентом, но так и не смог найти новую команду.

Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". Также играл за хорватские "Хайдук" и "Сплит", российский "Тосно", румынскую "Конкордию", венгерскую "Кишварду", турецкий "Газиантепспор" и белорусское "Динамо" из Бреста.

За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

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