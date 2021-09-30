Милевский рассказал о чем в своей карьере жалеет больше всего

Об этом Милевский рассказал в интервью YouTube-каналу "Ходят Слухи".



"О чем жалею? Такого не много. Возможно, хотел бы что-то в прошлом изменить - наверное, это касается футбола. Надо было себя немного... С "Динамо" Киев все сделать по-другому, и, возможно, я бы тогда еще поиграл пару сезонов, пару лет, если остался бы в команде", - сказал Артем Милевский.



Последним клубом 36-летнего Артема Милевского был "Минай". После завершения прошлого сезона он стал свободным агентом, но так и не смог найти новую команду.



Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". Также играл за хорватские "Хайдук" и "Сплит", российский "Тосно", румынский "Конкордию", венгерский "Кишварда", турецкий "Газиантепспор" и белорусское "Динамо" из Бреста.



За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

23 сентября Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста.