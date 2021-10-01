Милевский признался, кем чувствует себя больше - украинцем или белорусом

Об этом Милевский рассказал в интервью YouTube-канала "Ходят Слухи".



"Я - белорус. Скорее всего, больше чувствую себя белорусом. Я родился в Минске, но мне и там... Киев и Минск - два родных города. Не могу сказать, что ближе к сердцу. Нынешняя политическая ситуация в Беларуси? Я сознательно не комментирую это. Я никому не даю комментариев по этой теме. У меня живут родители в Беларуси, этим все сказано", - сказал Милевский.



Последним клубом 36-летнего Артема Милевского был "Минай". После завершения прошлого сезона он стал свободным агентом, но так и не смог найти новую команду.



Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". Также играл за хорватские "Хайдук" и "Сплит", российский "Тосно", румынский "Конкордии", венгерский "Кишварда", турецкий "Газиантепспор" и белорусское "Динамо" из Бреста.



За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

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