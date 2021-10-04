Милевский признался, каким будет его прощальный матч в честь завершения карьеры
Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский рассказал, каким будет его прощальный матч в честь завершения карьеры футболиста
Об этом сообщает "Большой футбол".
По словам Милевского, в матче примут участие футболисты разных поколений и разных стран. Дата и место проведения - еще не известны.
"Команда Алиева против команды Милевского. Это будут футболисты разных поколений, разных стран", - заявил Милевский.
Последним клубом 36-летнего Артема Милевского был "Минай". После завершения прошлого сезона он стал свободным агентом, но так и не смог найти новую команду.
Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". Также играл за хорватские "Хайдук" и "Сплит", российский "Тосно", румынский "Конкордию", венгерский "Кишварда", турецкий "Газиантепспор" и белорусское "Динамо" из Бреста.
За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.
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