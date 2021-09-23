Милевский официально объявил о завершении карьеры
Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский объявил о завершении карьеры
Об этом Милевский заявил на своем канале в YouTube.
"Вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Более 20 лет в футболе, хотя были и короткие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф. В этот важный для меня день, я напишу письмо себе 15 летнему. Парню, который только приехал в киевское "Динамо" из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера.Дивиться видео и все поймете ", - написал Милевский.
Последним клубом 36-летнего Артема Милевского был "Минай". После завершения прошлого сезона он стал свободным агентом, но так и не смог найти новую команду.
Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". Также играл за хорватские "Хайдук" и "Сплит", российский "Тосно", румынский "Конкордии", венгерский "Кишварда", турецкий "Газиантепспор" и белорусское "Динамо" из Бреста.
За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.
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