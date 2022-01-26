Милевский объявил, что сыграет за сборную Украины на ЧЕ по мини-футболу

Об этом Милевский сообщил в Instagram.

По его словам, он стал послом Федерации мини-футбола Украины.

"Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины! Недаром говорят: "Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда". Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я посол Федерации мини-футбола Украины", - написал Милевский.

Он добавил, что летом выступит за национальную команду на чемпионате Европы в Словакии.

Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться в стеночку или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по мини-футболу, который состоится в июне на полях Кошице", – рассказал 37-летний Милевский.

Форвард в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 по 2013 год выступал за киевское "Динамо". Также играл за хорватские "Хайдук" и "Сплит", российский "Тосно", румынскую "Конкордию", венгерскую "Кишварду", турецкий "Газиантепспор" и белорусское "Динамо" из Бреста и "Минай".

За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

Напомним, 23 сентября 2021 года Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста.

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