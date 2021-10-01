Милевский назвал самого перспективного футболиста Украины
Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский назвал Виктора Цыганкова самым перспективным футболистом Украины
Об этом Милевский рассказал в интервью YouTube-канала "Ходят Слухи".
"Наверное, Цыганков. Миколенко мне очень нравится. В "Динамо" мне много нравятся. Только с положительной стороны могу обо всех говорить. Можно назвать Зинченко, Малиновского. Многие нравятся", - сказал экс-игрок сборной Украины Артем Милевский.
В этом сезоне 23-летний Виктор Цыганков провел за "Динамо" 12 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу.
Ориентировочная трансферная стоимость Украинский составляет 25 млн евро - это третий показатель среди всех украинских, но самый высокий в УПЛ.
- 30 сентября бывший форвард сборной Украины Артем Милевский рассказал, что жалеет, как сложилась его карьер а в киевском "Динамо".
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