Милевский назвал самого перспективного футболиста Украины

Об этом Милевский рассказал в интервью YouTube-канала "Ходят Слухи".



"Наверное, Цыганков. Миколенко мне очень нравится. В "Динамо" мне много нравятся. Только с положительной стороны могу обо всех говорить. Можно назвать Зинченко, Малиновского. Многие нравятся", - сказал экс-игрок сборной Украины Артем Милевский.



В этом сезоне 23-летний Виктор Цыганков провел за "Динамо" 12 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу.



Ориентировочная трансферная стоимость Украинский составляет 25 млн евро - это третий показатель среди всех украинских, но самый высокий в УПЛ.

30 сентября бывший форвард сборной Украины Артем Милевский рассказал, что жалеет, как сложилась его карьер а в киевском "Динамо".