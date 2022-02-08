"Милану" удалось продлить контракт с самым дорогим футболистом команды

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в своем Twitter.



По информации источника, "Милан" и Тео договорились о новом контракте до 2026 года. Футболист будет зарабатывать 4,5 млн евро в год. Вскоре договоренность будет объявлена официально.

В текущем сезоне на счету Тео Эрнандеса 4 гола и 5 ассистистов в 20 матчах Серии А. Французский защитник выступает за "Милан" с 2019 года. Итальянцы купили его у "Реала" за 21,5 млн евро.



Transfermarkt оценивает Тео в 48 млн евро – это самый большой показатель среди игроков "Милана".

30 декабря стало известно, что лондонский "Челси" активно интересуется защитником "Милана" Тео Эрнандесом.

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