"Милану" удалось продлить контракт с самым дорогим футболистом команды
Итальянский "Милан" продлил контракт с французским защитником Тео Эрнандесом
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в своем Twitter.
По информации источника, "Милан" и Тео договорились о новом контракте до 2026 года. Футболист будет зарабатывать 4,5 млн евро в год. Вскоре договоренность будет объявлена официально.
В текущем сезоне на счету Тео Эрнандеса 4 гола и 5 ассистистов в 20 матчах Серии А. Французский защитник выступает за "Милан" с 2019 года. Итальянцы купили его у "Реала" за 21,5 млн евро.
Transfermarkt оценивает Тео в 48 млн евро – это самый большой показатель среди игроков "Милана".
- 30 декабря стало известно, что лондонский "Челси" активно интересуется защитником "Милана" Тео Эрнандесом.
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