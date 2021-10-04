"Милан" выдал лучший старт в чемпионате Италии за 18 лет

Об этом сообщает статистический портал Opta.



В 7-м туре "Милан" обыграл "Аталанту" (3:2) в матче чемпионата Италии. Такой результат помог "россонери" набрать 19 очков - это повторение исторического рекорда, лучшего старта в Серии А, когда в сезоне-2003/04 у команды после 7 игр также было 19 баллов.



В том сезоне "Милан" в итоге выиграл чемпионат Италии. Сейчас команда занимает второе место, отставая от "Наполи" на 2 очка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb