"Милан" выдал лучший старт в чемпионате Италии за 18 лет
"Милан" выдал лучший старт в чемпионате Италии по футболу начиная с сезона 2003/04
Об этом сообщает статистический портал Opta.
В 7-м туре "Милан" обыграл "Аталанту" (3:2) в матче чемпионата Италии. Такой результат помог "россонери" набрать 19 очков - это повторение исторического рекорда, лучшего старта в Серии А, когда в сезоне-2003/04 у команды после 7 игр также было 19 баллов.
В том сезоне "Милан" в итоге выиграл чемпионат Италии. Сейчас команда занимает второе место, отставая от "Наполи" на 2 очка.
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