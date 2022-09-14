"Милан" уверенно победил загребское "Динамо" в Лиге чемпионов
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Милан" оказался сильнее загребского "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился победой "Милана" со счетом 3:1. В ворота загребского "Динамо" забили Оливье Жиру, Алексис Салемакерс и Томаззо Побега. За хорватв отличился Мислав Оршич.
В группе E также выступают австрийский "Зальцбург" и лондонский "Челси", которые начнут свой матч в 22:00. У "Милана" 4 балла после двух матчей, "Динамо" имеет 3 пункта, "Зальцбург" - 1, а "Челси" 0 набранных очков.
В 3-м туре ЛЧ, который стартует 5 октября, "Милан" сыграет с "Челси".
Лига чемпионов
2-й тур . Группа Е
14 сентября
"Милан" (Италия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) 3:1
Голы: Жиру, 45 (пен.), Салемакерс, 47, Побега, 77 – Оршич, 56
- 14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
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