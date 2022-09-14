Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился победой "Милана" со счетом 3:1. В ворота загребского "Динамо" забили Оливье Жиру, Алексис Салемакерс и Томаззо Побега. За хорватв отличился Мислав Оршич.

В группе E также выступают австрийский "Зальцбург" и лондонский "Челси", которые начнут свой матч в 22:00. У "Милана" 4 балла после двух матчей, "Динамо" имеет 3 пункта, "Зальцбург" - 1, а "Челси" 0 набранных очков.

В 3-м туре ЛЧ, который стартует 5 октября, "Милан" сыграет с "Челси".

Лига чемпионов

2-й тур . Группа Е

14 сентября

"Милан" (Италия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) 3:1

Голы: Жиру, 45 (пен.), Салемакерс, 47, Побега, 77 – Оршич, 56