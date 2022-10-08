"Милан" уверенно победил "Ювентус" в Лиге чемпионов
В 9-м туре чемпионата Италии по футболу "Милан" победил туринский "Ювентус"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился уверенной победой "Милана" со счётом 2:0. Голы в ворота "Ювентуса" забили защитник Фикайо Томори и хавбек Браим Диас.
После 9-х матчей "Милан" занимает 3 позицию в турнирной таблице Серии А. У "Россонере" 20 очков, как и у лидеров - "Наполи" и "Аталанты", но на один сыгранный матч меньше.
"Ювентус" неудачно приступил к сезону. У туринцев всего 13 баллов и 7 позиция, "зебры" отстают от зоны ЛЧ на 6 очков.
В следующем туре "Милан" сыграет с "Вероной", а "Ювентус" в дерби с "Торино".
Серия А
9-й тур
8 октября
"Милан" – "Ювентус" 2:0
Голы: Томори, 45+1, Диас, 54
- 14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Милан" победил загребское "Динамо" .
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