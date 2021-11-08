"Милан" установил потрясающее достижение в чемпионате Италии

Об этом сообщает статистический портал Opta.



В 12-м туре "Милан" сыграл вничью в дерби с "Интером" (1:1) в матче чемпионата Италии. Такой результат помог "россонери" набрать 32 очка - это исторический рекорд, лучший старт в Серии А, с тех пор как за победу начали начислять по 3 балла (сезон 1994/95).



В турнирной таблице "Милан" делит первое-второе место с "Наполи", который также набрал 32 очка.

32 - AC Milan have picked up 32 points in the opening 12 games of a season Serie A for their first time in the three points for a win era. Sturdy. #MilanInter – OptaPaolo???? (@OptaPaolo) November 7, 2021

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