"Милан" установил потрясающее достижение в чемпионате Италии
"Милан" выдал лучший старт в чемпионате Италии по футболу за последние 27 лет
Об этом сообщает статистический портал Opta.
В 12-м туре "Милан" сыграл вничью в дерби с "Интером" (1:1) в матче чемпионата Италии. Такой результат помог "россонери" набрать 32 очка - это исторический рекорд, лучший старт в Серии А, с тех пор как за победу начали начислять по 3 балла (сезон 1994/95).
В турнирной таблице "Милан" делит первое-второе место с "Наполи", который также набрал 32 очка.
- 4 октября стало известно, что "Милан" выдал лучший старт в чемпионате Италии по футболу, начиная с сезона 2003/04.
- 8 октября защитник "Милана" Симон Кьер попал в список претендентов на "Золотой мяч-2021".
- 13 октября голкипер итальянского "Милана" Майк Меньян получил травму из-за которой пропустит 10 недель.
- 27 октября "Милан" продлил контракт с центрбеком Симоном Кьером.
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