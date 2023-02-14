"Милан" - "Тоттенхэм": где смотреть игру 1/8 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 14 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Милан" принимает английский "Тоттенхэм"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч между "Миланом" и "Тоттенхэмом" начнется на стадионе "Сан-Сиро" в 22:00. Вживую его покажет Megogo.
"Милан" на групповом раунде финишировал вторым после английского "Челси" в группе E и опередил австрийский "Зальцбург" и хорватское "Динамо".
"Тоттенхэм" оставил позади в группе D немецкий "Айнтрахт", португальский "Спортинг" и французский "Марсель".
Лига чемпионов
1/8 финала. 1-й матч
"Милан" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия)
14 февраля
Милан, стадион "Сан-Сиро"
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- В другом матче 1/8 финала 14 февраля французский ПСЖ будет принимать немецкую "Баварию".
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