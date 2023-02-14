"Милан" - "Тоттенхэм": где смотреть игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч между "Миланом" и "Тоттенхэмом" начнется на стадионе "Сан-Сиро" в 22:00. Вживую его покажет Megogo.

"Милан" на групповом раунде финишировал вторым после английского "Челси" в группе E и опередил австрийский "Зальцбург" и хорватское "Динамо".

"Тоттенхэм" оставил позади в группе D немецкий "Айнтрахт", португальский "Спортинг" и французский "Марсель".

Лига чемпионов

1/8 финала. 1-й матч

"Милан" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия)

14 февраля

Милан, стадион "Сан-Сиро"

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo