"Милан" спасся от поражения в матче с "Порту" в ЛЧ
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Милан" и "Порту" сыграли вничью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился вничью – 1:1. Забили хавбек "Порту" Луис Диас и защитник португальцев Шансель Мбемба, переправивший мяч в свои ворота, записавший на свой счет автогол.
Группу B возглавляет английский "Ливерпуль", у них 9 очков за три матча. Вторая позиция после 4-х поединков у "Порту", у них 5 баллов. Третье место и 4 очка у мадридского "Атлетико".
"Милан" имеет всего 1 набранный балл и последнюю позицию в квартете. В следующем туре "Россонери" встретятся с мадридским "Атлетико".
Лига чемпионов
4-й тур
3 ноября
Группа B
"Милан" (Италия) – "Порту" (Португалия) 1:1
Голы: Мбемба, 61 (авт.) – Диас, 6
- 19 октября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Киеве проиграл мадридскому "Реалу".
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