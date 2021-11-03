"Милан" спасся от поражения в матче с "Порту" в ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился вничью – 1:1. Забили хавбек "Порту" Луис Диас и защитник португальцев Шансель Мбемба, переправивший мяч в свои ворота, записавший на свой счет автогол.

Группу B возглавляет английский "Ливерпуль", у них 9 очков за три матча. Вторая позиция после 4-х поединков у "Порту", у них 5 баллов. Третье место и 4 очка у мадридского "Атлетико".



"Милан" имеет всего 1 набранный балл и последнюю позицию в квартете. В следующем туре "Россонери" встретятся с мадридским "Атлетико".



Лига чемпионов



4-й тур



3 ноября



Группа B



"Милан" (Италия) – "Порту" (Португалия) 1:1



Голы: Мбемба, 61 (авт.) – Диас, 6

19 октября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Киеве проиграл мадридскому "Реалу".

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