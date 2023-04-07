"Милан" сенсационно потерял очки в матче с "Эмполи" в Серии А
В 29-м туре чемпионата Италии по футболу итальянский "Милан" сыграл вничью против "Эмполи"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч неожиданно закончился вничью 0:0. "Милан" нанес 22 удара по воротам соперника, а "Эмполи" пробил всего дважды.
В турнирной таблице Серии А "Милан" занимает третье место с 52 баллами. Команда Стефано Пиоли отстает от первого места на 22 очка и фактически упустила шансы на чемпионство.
"Эмполи" на 14-й позиции с 32 баллами и находится на расстоянии 13 очков от зоны вылета.
До конца чемпионата еще 9 матчей.
Серия А
29-й тур
7 апреля
"Милан" – "Эмполи" 0:0
- 8 марта "Милан" одолел английский "Тоттенхэм" и впервые за 11 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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