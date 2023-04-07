"Милан" сенсационно потерял очки в матче с "Эмполи" в Серии А

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч неожиданно закончился вничью 0:0. "Милан" нанес 22 удара по воротам соперника, а "Эмполи" пробил всего дважды.

В турнирной таблице Серии А "Милан" занимает третье место с 52 баллами. Команда Стефано Пиоли отстает от первого места на 22 очка и фактически упустила шансы на чемпионство.

"Эмполи" на 14-й позиции с 32 баллами и находится на расстоянии 13 очков от зоны вылета.

До конца чемпионата еще 9 матчей.

Серия А

29-й тур

7 апреля

"Милан" – "Эмполи" 0:0