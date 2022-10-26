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"Милан" разбил загребское "Динамо" в Лиге чемпионов

26 октября, 2022 среда
00:33
Спорт

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Милан" разгромно победил загребское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч проходил в Загребе и закончился со счётом 0:4. В ворота "Динамо" забили Матео Габбия, Рафаэль Леау, Оливье Жиру. В свои ворота автоголом отличился Роберт Любичич.

После 5 туров "Милан" имеет 7 очков и занимает в группе E второе место. "Зальцбург" с 6 пунктами на третьей позиции. Четвертым является загребское "Динамо" - набранные баллы.

"Челси" с 10 баллами лидирует и досрочно гарантировал место в плей-офф.

Лига чемпионов

5-й тур

25 октября

"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Милан" (Италия) 0:4

Голы: Габбия, 39, Леау, 49, Жиру, 59 (пен.), Любичич, 69 (пен.)

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Ліга чемпіонів
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