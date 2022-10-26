"Милан" разбил загребское "Динамо" в Лиге чемпионов
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Милан" разгромно победил загребское "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил в Загребе и закончился со счётом 0:4. В ворота "Динамо" забили Матео Габбия, Рафаэль Леау, Оливье Жиру. В свои ворота автоголом отличился Роберт Любичич.
После 5 туров "Милан" имеет 7 очков и занимает в группе E второе место. "Зальцбург" с 6 пунктами на третьей позиции. Четвертым является загребское "Динамо" - набранные баллы.
"Челси" с 10 баллами лидирует и досрочно гарантировал место в плей-офф.
Лига чемпионов
5-й тур
25 октября
"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Милан" (Италия) 0:4
Голы: Габбия, 39, Леау, 49, Жиру, 59 (пен.), Любичич, 69 (пен.)
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25 октября в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
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