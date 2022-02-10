"Милан" разбил "Лацио" и вышел в полуфинал Кубка Италии

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Футболисты "Милана" убили всю интригу еще в первом тайме. За 45 минут в ворота "Лацио" дубль оформил Оливье Жиру и еще один мяч забил Рафаэль Леао.



Во второй половине встречи "Милану" удалось забить еще раз. На этот раз после штрафного удара от Даниэля Мальдини мяч оказался в ногах Франка Кессье, забившего последний, четвертый, гол в матче.



В полуфинале Кубка Италии "россонери" встретятся в миланском дерби с "Интером".



Кубок Италии



Четвертьфинал



9 февраля



"Милан" – "Лацио" 4:0



Голы: Леао, 24, Жиру, 42, 45+2, Кессье, 79

8 февраля итальянский "Милан" продлил контракт с французским защитником Тео Эрнандесом.