"Милан" разбил "Лацио" и вышел в полуфинал Кубка Италии
В четвертьфинале Кубка Италии по футболу "Милан" разгромно победил "Лацио"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Футболисты "Милана" убили всю интригу еще в первом тайме. За 45 минут в ворота "Лацио" дубль оформил Оливье Жиру и еще один мяч забил Рафаэль Леао.
Во второй половине встречи "Милану" удалось забить еще раз. На этот раз после штрафного удара от Даниэля Мальдини мяч оказался в ногах Франка Кессье, забившего последний, четвертый, гол в матче.
В полуфинале Кубка Италии "россонери" встретятся в миланском дерби с "Интером".
Кубок Италии
Четвертьфинал
9 февраля
"Милан" – "Лацио" 4:0
Голы: Леао, 24, Жиру, 42, 45+2, Кессье, 79
- 8 февраля итальянский "Милан" продлил контракт с французским защитником Тео Эрнандесом.
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