"Милан" продлил контракт с тренером-героем, вернувшим клуб в Лигу чемпионов
Итальянский "Милан" продлил контракт с главным тренером Стефано Пиоли
Об этом сообщает официальный сайт "Милана".
Руководство "Милана" и Стефано Пиоли договорились о продолжении сотрудничества до конца сезона 2022/23. Финансовые условия нового соглашения еще не известны, но ранее сообщалось, что заработная плата будет существенно увеличена.
Стефано Пиоли возглавляет "Милан" с 2019 года. Главный прогресс его команды был виден после "футбольного карантина" в связи с COVID-19, когда все команды провели несколько месяцев без футбола.
Самое высокое достижение "Милана" под руководством этого тренера – 2-е место в Серии А по итогам сезона 2020/21. В этом году "Россонери" впервые с 2014 года сыграли в Лиге чемпионов.
Пиоли является лучшим тренером "Милана" в XXI веке по среднему количеству очков в матчах Серии А. Только у Лайоша Цейзлера, возглавлявшего "Милан" с 1949 по 1952 годы, процент побед (64%) выше, чем у Стефано Пиоли (61%).
После 13 туров текущего чемпионата Италии "Милан" делит лидерство с "Наполи". В активе этих команд по 32 балла.
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