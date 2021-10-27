"Милан" продлил контракт с претендентом на "Золотой мяч"

Об этом сообщает официальный сайт "Милана".



Новое соглашение 32-летнего Симона Кьера и ФК "Милана" рассчитано до лета 2024 года. Финансовые условия не сообщаются. До этого датчанин зарабатывал 1,2 млн евро в год и сообщил руководству, что ему не важно, какая зарплата будет в новом контракте.



Симон Кьер перешел в "Милан" в январе 2020 года на правах аренды из "Севильи", а уже полгода спустя итальянский топ-клуб выкупил его за 3,68 млн евро.



В этом сезоне Кьер провел шесть матчей в Серии А. Transfermarkt оценивает его в 10 млн. евро. Футболист был номинирован на награду "Золотой мяч-2021".



32-летний Кьер, являющийся капитаном сборной Дании, стал одной из главных звезд Евро-2020, когда спас Кристиана Эриксена от смерти прямо на футбольном поле.

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