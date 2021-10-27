"Милан" продлил контракт с претендентом на "Золотой мяч"
Итальянский "Милан" продлил контракт с центральным защитником Симоном Кьером
Об этом сообщает официальный сайт "Милана".
Новое соглашение 32-летнего Симона Кьера и ФК "Милана" рассчитано до лета 2024 года. Финансовые условия не сообщаются. До этого датчанин зарабатывал 1,2 млн евро в год и сообщил руководству, что ему не важно, какая зарплата будет в новом контракте.
Симон Кьер перешел в "Милан" в январе 2020 года на правах аренды из "Севильи", а уже полгода спустя итальянский топ-клуб выкупил его за 3,68 млн евро.
В этом сезоне Кьер провел шесть матчей в Серии А. Transfermarkt оценивает его в 10 млн. евро. Футболист был номинирован на награду "Золотой мяч-2021".
32-летний Кьер, являющийся капитаном сборной Дании, стал одной из главных звезд Евро-2020, когда спас Кристиана Эриксена от смерти прямо на футбольном поле.
- 4 октября стало известно, что "Милан" выдал лучший старт в чемпионате Италии по футболу, начиная с сезона 2003/04.
- 8 октября защитник "Милана" Симон Кьер попал в список претендентов на "Золотой мяч-2021".
- 13 октября голкипер итальянского "Милана" Майк Меньян получил травму из-за которой пропустит 10 недель.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.54
-
EUR
Покупка 30.41Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное