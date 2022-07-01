"Милан" продлил контракт с легендой клуба Мальдини

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Новый контракт также получил спортивный директор Фредерико Массара.

"Да, все хорошо. Мы возобновили контракты. В последний момент, но все же подписали. Мы довольны сезоном и уже планируем победное будущее. Каким будет "Милан"? Увидим позже. Я рад, даже если мы его еще не видим. Сейчас мы ждем только официального подтверждения", – сказал технический директор "Милана" Паоло Мальдини.

В минувшем сезоне "Милан" впервые с 2011 года стал чемпионом Италии. После назначения в клуб Мальдини, Массары, Ивана Газидис и главного тренера Стефано Пиоли клуб также вернулся в Лигу чемпионов и прервал "черную полосу".

Всю карьеру футболиста Паоло Мальдини провел в "Милане". За "россонери" эксзащитник сыграл 899 матчей, забил 33 гола и отдал 43 ассиста. За ним закреплен 3-й номер.

25 мая сообщалось, что главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли вскоре получит свою чемпионскую медаль , которую он потерял на стадионе.

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