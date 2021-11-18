"Милан" принял неожиданное решение по контракту с 40-летним Ибрагимовичем, - La Gazzetta dello Sport

Об этом со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает Football Italia .

По информации источника, новый контракт Ибрагимовича с "Миланом" будет рассчитан до 2023 года.

Нынешнее соглашение шведа с итальянским клубом будет действовать до конца нынешнего сезона.

Златан Ибрагимович в нынешнем сезоне сыграл за "Милан" 8 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Он стал четвёртым игроком в истории, которому удалось забить в Серии А после 40 лет. Ранее этого добились Сильвио Пиола, Пьетро Верховод и Алессандро Костакурта.