"Милан" принял неожиданное решение по контракту с 40-летним Ибрагимовичем, - La Gazzetta dello Sport
Итальянский футбольный клуб "Милан" решил продлить контракт со шведским ветераном Златаном Ибрагимовичем еще на один сезон
Об этом со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает Football Italia .
По информации источника, новый контракт Ибрагимовича с "Миланом" будет рассчитан до 2023 года.
Нынешнее соглашение шведа с итальянским клубом будет действовать до конца нынешнего сезона.
Златан Ибрагимович в нынешнем сезоне сыграл за "Милан" 8 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.
Он стал четвёртым игроком в истории, которому удалось забить в Серии А после 40 лет. Ранее этого добились Сильвио Пиола, Пьетро Верховод и Алессандро Костакурта.
- Напомним, в апреле 2021 года Златан Ибрагимович подписал с "Миланом" новый контракт .
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